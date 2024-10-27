ГАЗ наглядно показал, чем «Валдай-45» лучше китайского тягача Foton

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков посетил производство на мощностях Горьковского автомобильного завода и познакомился со сборкой новой линейки грузовиков. В ролике наглядно показали различия между «Валдаем-45» и исходным китайским тягачом Foton EST1846. Уже сейчас грузовые машины российского производства лучше подходят к нашим условиям эксплуатации.

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Первое преимущество «Валдая-45» перед китайским тягачом — тщательная обработка антигравием. В Нижнем Новгороде раму и элементы шасси покрывают специальным составом на ранней стадии, то есть защищаются и крепежи, и соединительные элементы. В Китае антигравий наносится участками на почти собранный автомобиль с кабиной и навесным оборудованием, поэтому к агрессивной среде такие тягачи приспособлены хуже.

Второй важный момент — обработка мастикой всех соединений и острых кромок внутри каркаса кабины. На машинах для китайского рынка такого нет. Наконец, российкие тягачи с завода утепляются: в Нижнем Новгороде приготовили толстые шумо- виброизоляционные маты для всех внутренних панелей кабины. У исходного Foton утеплителя нет вовсе, более того, в задней стенке предусмотрено окно! Ещё готовый «Валдай-45» проходит через стенд контроля углов установки колес, и это тоже операция, которой нет в Поднебесной.

В настоящий момент и металл, и краска, и агрегаты в сборке поставляются из Китая. Российские в «Валдае-45» только моторные масла, а работы ограничены сваркой и окраской кабин. Однако в перспективе в нашей стране могут начать выпускать рамы для тягачей, ведущие мосты, а китайский 12-литровый турбодизель может быть заменён отечественным ЯМЗ-770.