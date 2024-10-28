В Подмосковье продают уникальный эвакуатор на базе «Гелика». На сайте бесплатных объявлений обнаружился спецавтомобиль 1996 года выпуска, сделанный в Германии для перевозки легковушек из труднодоступных мест. Из военного «Гелика» сделали тягач с кабиной и надстройкой для эвакуации методом частичной погрузки. Такой вездеход может заезжать на любой паркинг или бездорожье, а буксируемый автомобиль едет след в след за эвакуатором.

© Motor.ru

Продавец честно указал, что вездеход на ходу, но требует внимания, а состояние не идеальное. Заявленный пробег — 200 тысяч километров, есть провода для прикуривания, дополнительная аккумуляторная батарея, пневмоподкачка. Судя по описанию, основой послужил Mercedes-Benz G 250 D с атмосферным пятицилиндровым дизелем OM 602: этот агрегат выдаёт 98 лошадиных сил и 192 Нм крутящего момента.

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

Эвакуаторы на базе «Гелика» предельно утилитарные: вместо переднего бампера противоподкатный брус, колёса штампованные, элементов активной и пассивной безопасности нет, а из опций комфорта только печка. Зато есть понижающая передача, блокировки межколёсного и межосевого дифференциалов, а конструкция предельно простая: рамный вездеход на мостах с «механикой» и гидравлической лебёдкой.

Штатно установлены две 60-метровых лебёдки, но остались ли они на машине из Подмосковья — открытый вопрос. За эвакуатор хотят выручить 2,8 миллиона рублей, но торг уместен. По российским меркам автомобиль очень редкий, поэтому рынка таких «Геликов» нет.