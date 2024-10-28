В Москве продают новый ВАЗ-2105, простоявший в гараже 26 лет. Продавец утверждает, что в промежуток с 1997-го по 2023 год «пятёрка» не ездила вовсе и стояла в гараже. В документах два собственника, на одометре всего 304 километра, а состояние соответствует концу 1990-х: «Жигули» даже обуты в 13-дюймовые шины БЛ-85! Предпродажная подготовка включала в себя установку поводков дворников и задних брызговиков; подкрылков и правого зеркала нет.

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В описании сказано, что ВАЗ-2105 «нe оcтaвит равнодушным любoго чeлoвeкa, xоть немнoгo зaxвaтившeгo ту эпоxу, когда владение подобным автомобилем заставляло прохожих провожать проезжающую машину долгим взглядом». Однако такое отношение к «пятёрке» было разве что в 1980-х, а этот седан гораздо моложе.

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

Впрочем, начинка классическая: под капотом карбюраторный атмосферный мотор 1.5 (71 сила, 110 Нм), который сочетается с 5-ступенчатой «механикой». У ВАЗ-2105 тривиальный черно-серый салон и распространенный белый цвет кузова. Следов эксплуатации и коррозии нет, но и цена немалая: за «Жигули» хотят выручить 1,1 миллиона рублей!

Общий тираж «пятёрок» составляет почти 2,1 миллиона экземпляров, поэтому о коллекционной ценности стоит говорить с осторожностью. Однако в последнее время аутентичные Lada без пробега стоят гораздо дороже обычных ухоженных экземпляров, а за ранние «Жигули» после реставрации не стесняются просить по 2,5 миллиона рублей.