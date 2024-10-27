Бизнес-седан Geely Preface обрел японский автомат и новый салон. В Поднебесной стартовали продажи четырёхдверки образца 2025 года. Внешне такой Geely Preface почти не изменился, но интерьер и техника другие. Китайская марка унифицировала седан с Tugella и Monjaro: вариант с 2,0-литровым мотором сочетается не с 7-ступенчатым «роботом», а с 8-ступенчатым автоматом Aisin, мощность выросла на 48 сил, а крутящий момент на 50 Нм.

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В Китае Geely Preface до сих пор продаётся со старым дизайном экстерьера и интерьера, тогда как в России с августа доступен бизнес-седан с внешностью и салоном гибрида. К 2025 модельному году в палитру добавлены два цвета (малахитовый зелёный и матовый серый), у топ-версий появились красные тормозные суппорты, хром на центральных стойках, спортивный обвес вокруг бамперов и порогов.

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В салоне доработок больше: по сравнению с 2024 модельным годом поменялись кресла, передняя панель, приборка и информационно-развлекательный комплекс! Отныне Geely Preface щеголяет виртуальной панелью без козырька, диагональ тачскрина выросла до 14,6 дюйма, обновлён логотип на руле.

Цены после апгрейда не изменились: базовый седан с турбомотором 1.5 и «роботом» стоит от 100 до 110 тысяч юаней (14-15,4 тысячи $), версии с двигателем 2.0 и автоматом Aisin потянут на 130-139 тысяч юаней (18-19,5 тысячи $). Впрочем, на машины уходящего модельного года действуют скидки в размере 10 тысяч юаней (1,4 тысячи $).