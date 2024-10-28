Верховный суд разрешил возвращать машину дилеру при долгом ремонте

Верховный суд России в свежем обзоре судебной практики сделал принципиально важное разъяснение: если машина не на ходу более тридцати дней в году во время гарантийного срока, то ее можно вернуть продавцам. По каким бы причинам авто ни находилось в ремонте.

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В качестве примера приведена история автолюбительницы Г., которая на четвертый год пользования машиной (в период действия гарантии) вдруг обнаружила, что она слишком часто навещает автосервис. И не для того, чтобы просто поменять масло. В машине постоянно проявлялись какие-то недостатки и неполадки. За год она насчитала одиннадцать недостатков, требовавших устранения. В итоге машина больше тридцати дней в течение года находилась в ремонте. Верховный суд признал: такие долгие разбирательства с машиной - повод вернуть ее продавцу.

"Потребитель вправе отказаться от дальнейшего использования некачественного товара и потребовать возврата уплаченных за него денежных средств при невозможности пользоваться технически сложным товаром в течение более тридцати дней в любом году гарантийного срока вследствие устранения различных недостатков", - сказано в обзоре.

В том числе, подчеркивается в документе, это правило распространяется и на случаи устранения недостатков товара при предыдущих гарантийных ремонтах и передаче товара на новый ремонт.

ВС указывал, что возвращать деньги надо полностью, причем в сумме оценки на дату суда

Эксперты подчеркивают, что подобные решения Верховный суд принимает регулярно. И всегда по таким вопросам он принимает решения в пользу покупателя, а не продавца. Казалось бы, в законе речь идет о существенном недостатке авто, но суд считает что невозможность использовать машину в течение тридцати дней каждого года гарантии - самостоятельный повод для возврата товара.

Установление наличия в товаре недостатка, повторно проявившегося в период гарантийного срока после проведения мероприятий по его устранению, - достаточный повод для возврата товара. Даже если речь идет об прорванной обшивке сидения, которая на безопасность и другие технические характеристики машины не влияет.

Кстати, ранее Верховный суд указывал, что возвращать стоимость товара надо в полном объеме, причем стоимость этого авто на момент решения суда.

Напомним, за несколько лет машины выросли в цене в разы. И это приводит к новым судебным спорам. Так, одному автомобилисту дилер даже возвратил деньги, указанные в договоре. Но на эти деньги сейчас новую машину не купишь. А доплачивать дилер отказался. В результате длительных судебных разбирательств сумма выплаты выросла многократно. Но ВС указал, что "длительное судебное разбирательство в суде апелляционной инстанции и, как следствие, увеличение размера убытков по причине повышения стоимости аналогичного автомобиля не должны ущемлять прав покупателя".