Автор дизайна актуального Ford Mustang перешел в китайский BAIC. Бывший главный стилист «голубого овала» Энтони Ло занял должность вице-президента BAIC. В обязанности опытного дизайнера будет входить разработка автомобилей на новых источниках энергии, внедорожников и концепт-каров, а также усиление международного сотрудничества. Помимо прочего Энтони Ло известен, как руководитель дизайн-проекта Ford Mustang седьмого поколения.

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За плечами Энтони Ло почти четыре десятилетия работы автомобильным дизайнером: начинал специалист в 1987 году в компании Lotus, затем работал в Audi, Mercedes-Benz, General Motors, Renault и Ford. В «голубом овале» Ло дослужился до главного стилиста автоконцерна, но проработал на этой должности менее года, приняв предложение BAIC.

Вам Энтони Ло родился в Гонконге, так что для него возвращение в Азию не станет сюрпризом. Преемника назначили быстро: боссы Ford быстро выбрали шеф-дизайнером ветерана концерна Тодда Уиллинга: он известен, как автор проекта возрожденного суперкара Ford GT, хотя за два десятилетия в «голубом овале» стилист успел приложить руку к целой плеяде внедорожников, пикапов и легковушек.

В настоящий момент фирменный стиль внедорожников BAIC можно считать интерпретацией знаменитого дизайна Jeep: характерная решётка радиатора есть и у BJ40, и у BJ60. Возможно, под началом нового специалиста вездеходы BAIC ждёт революция в экстерьере.