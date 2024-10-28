Начались продажи пятидверной Mazda EZ-6

Начались продажи преемника Mazda6: новинка дешевле, чем ожидалось. В Китае в салонах японской марки наконец-то появились пятидверки EZ-6. Речь идёт о неофициальном преемнике Mazda6: соразмерном автомобиле, который внешне выдержан в стиле Kodo, но по технике унифицирован с гибридами и электрокарами концерна Changan. Цены оказались ниже, чем планировалось: покупатели смогут сэкономить 20 тысяч юаней (2,8 тысячи долларов).

© Motor.ru

Внешность и салон Mazda EZ-6 рассекретили ещё полгода назад, причём китайские журналисты сразу указали на общую платформу Changan EPA. В итоге «родство» с Deepal SL03 подтвердили официально, и даже по цене японская модель оказалась близка: стартовая цена 140 тысяч юаней (19,6 тысячи долларов) совпадает!

В гибридной версии под капотом лифтбека 95-сильный «атмосферник» 1.5, который работает в виде генератора. Заднюю ось вращает 218-сильный (320 Нм) электромотор. Заявлены батареи ёмкостью 18,9 или 28,4 киловатт-часа, автономность без активации ДВС — 130 или 200 километров, общий запас хода — до 1300 километров (CLTC).

© Autohome.com.cn

Альтернатива — «чистый» электромобиль. У него тоже задний привод, электромотор развивает 258 сил (320 Нм). У начальной версии литий-железо-фосфатная батарея ёмкостью 56,1 киловатт-часа, опция — ячейки на 68,8 киловатт-часа. Запас хода составляет от 480 до 600 километров (CLTC). Полный привод Mazda EZ-6 пока не положен.

От суперчарджера LFP-батареи Mazda EZ-6 можно зарядить с 30% до 80% за 15-20 минут. Самый дорогой лифтбек стоит 180 тысяч юаней (25,3 тысячи долларов), и это очень конкурентная цена для китайского рынка, ведь оснащение богатое: не придётся доплачивать за аудиосистему Sony с 14 динамиками, мультиконтурные передние кресла, отделку кожей и замшей, а также 50-дюймовый проекционный экран.