24% американцев должны по автокредитам больше, чем стоит автомобиль. Исследование Edmunds показало: четверть жителей США, которые продают автомобиль, остаются должны банку солидную сумму. Аналитики подсчитали, что всего за полтора года число сделок с отрицательным капиталом выросло с 18,5% до 24,2%, то есть многие американцы стали продавать машину в убыток и вынуждены доплачивать из своего кармана, чтобы закрыть кредит.

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Сумма задолженности по автокредитам достигла исторического максимума 6458 долларов, а проблема убытков при смене автомобиля затрагивает все сегменты от компактных кроссоверов до полноразмерных пикапов. Около 22% американцев остаются должны по кредиту не менее 10 тысяч долларов, а 7,5% — более 15 тысяч долларов, и это чистые потери, которые не закрыть продажей автомобиля.

Эксперты объясняют ситуацию неудачным временем для покупки: в ходе пандемии коронавируса и сразу после неё возник дефицит микрочипов, автомобили продавали заметно дороже рекомендуемой розничной цены, а теперь эти же клиенты страдают из-за низких оценок по трейд-ин. Также многие американцы берут «длинные» кредиты, но продают автомобиль раньше, что тоже приводит к убыткам.

Аналитики советуют внимательно подходить к кредитам и не соблазняться на низкий ежемесячный платёж, ведь автокредит на семь лет почти наверняка будет не выгодным, если машину придётся поменять раньше. По американским меркам ключевая ставка высока: в настоящий момент она составляет пять процентов.