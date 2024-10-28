Траты россиян на автотовары выросли почти в полтора раза

Россияне стали тратить на автомобильные товары на 41 процент больше. Средний чек на аксессуары и расходники осенью 2024 года составляет 7,4 тысячи рублей, пишут «Известия» со ссылкой на данные аналитического центра «Чек Индекс». С января по август россияне тратили на автотовары меньше — в среднем по шесть тысяч рублей за раз. Однако и эта сумма на 30 процентов превышает прошлогоднюю. При этом объем покупок за год увеличился только на три процента.

© РИА Новости

Быстрее всего в стоимости растут детали для европейских и китайских машин. Последние летом и осенью подорожали более чем на треть. Аналитики связывают это со сложной и дорогой логистикой, а также высоким спросом при недостаточном предложении.

Стремясь сэкономить, россияне чаще приобретают автотовары онлайн и на маркетплейсах. За год количество покупок в сети выросло на 16 процентов, а средний чек — на девять процентов до 5,9 тысячи рублей. При этом в интернете россияне предпочитают брать расходники, аксессуары и небольшие запчасти, а стратегически важные товары все же ищут офлайн.

На Wildberries объем продаж автотоваров вырос на 80 процентов за год и почти на 60 процентов по сравнению с минувшим летом. На Ozon зафиксировали рост в два раза, на «Авито» — на девять процентов. Чаще всего россияне покупают держатели для смартфонов, автохимию, а также шины и диски.

В целом автотовары и работы по ремонту стали дороже для россиян почти на треть, подсчитали в «Чек Индекс» в сентябре. Средняя цена услуги автосервиса превысила 3,5 тысячи рублей — это на 15 процентов больше, чем годом ранее. Примерно на столько же выросло число обращений.