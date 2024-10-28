В Китае начали строить завод летающих автомобилей

В китайском городе Гуанчжоу началось строительство интеллектуальной производственной базы летающих автомобилей. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

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Строительством занимается компания Xpeng. Площадь проекта составляет 180 тысяч квадратных метров. На заводе будут производить воздушный модуль для летающего автомобиля «Сухопутный авианосец». Предполагается, что производственная мощность составит 10 тысяч единиц в год, говорится в публикации.

Основатель Xpeng утверждает, что автомобиль в сентябре этого года совершил первый полет. Предпродажи летающей машины начнутся в конце 2024 года.

В начале октября сообщалось, что первый фастбэк Xpeng P7+ замечен у дилера в Китае.

Согласно официальному заявлению автопроизводителя, Xpeng P7+ станет «первым в мире автомобилем с искусственным интеллектом». Он оснащен аппаратной платформой автономного вождения нового поколения от Xpeng, продажи машины стартуют в четвертом квартале 2024 года.

Xpeng P7+ доступен в двух вариантах мощности — 245 и 313 л.с.