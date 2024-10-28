В КНР началось строительство первого в мире завода летающих автомобилей

Марка XPeng приступил к строительству центра исследований, разработки и производства летающих автомобилей в городе Гуанчжоу.

Производственная мощность будущего проекта составит 10 тысяч единиц в год. XPeng планирует к концу 2024 года начать предпродажи Aeroht с ценой до 2 млн юаней (24,8 млн рублей).

Модульный летающий автомобиль Xpeng состоит из трехосного гибридного транспортера и напоминающего дрон электрического летательного аппарата.

В 2026 начнут массово выпускать такие летающие автомобили. Тогда же начнутся и поставки клиентам.

Фактически разработкой летающих автомобилей Xpeng занимается не сама компания, а ее "дочка" Xpeng Aeroht. Она была основана в 2013 году при активной финансовой поддержке Хэ Сяопэна - владельца Xpeng. С 2016 по 2021 год производитель представил целых пять поколений своих летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что Xpeng официально представила M03 - первую модель в условно бюджетной линейке Mona. Как сообщают "Китайские автомобили", стартовая цена новинки составила 119 800 юаней (1,4 млн рублей), что намного ниже ранее озвученной Xpeng цены в 135 900 юаней.