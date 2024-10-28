Ferrari хотела лишить гиперкар F80 кресла пассажира, и вот зачем. Главный дизайнер проекта Флавио Мандзони рассказал Top Gear, чем руководствовались в Маранелло, создавая очередной флагман. Изначально рассматривался экстремальный вариант с одноместным кокпитом: такая Ferrari вмещала только пилота, обладала необычными пропорциями с очень узким салоном, но широкой колеей. Однако в итоге от провокационного салона отказались.

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Флавио Мандзони прямо заявил, что Ferrari не хотела увлекаться идеями преемственности или ностальгии. Инженеры безжалостно отказались от атмосферного V12, как только стало понятно, что культовый двигатель уступает по производительности гоночному V6 от спортопротипа из гонок на выносливость. При этом узнаваемый звук у мотора остался, просто поменялся тембр.

Руководитель отдела маркетинга Ferrari описал все предыдущие флагманы одной уникальной деталью: 288 GTO стала первой с турбонаддувом, F40 — первой с задним антикрылом, F50 — первой с «формульной» архитектурой, а Enzo — первой с дверями-бабочками, а LaFerrari — первым гибридом. При этом F80 топ-менеджер затруднился описать одним словом: этот автомобиль представляет собой «концентрацию инноваций».

Хотя Ferrari F80 — очень смелый проект, в котором не оказалось места традициям, клиенты восприняли новинку благосклонно несмотря на цену четыре миллиона долларов. Все 799 экземпляров уже проданы, хотя производство первых клиентских машин начнётся не скоро — в последнем квартале 2025 года.