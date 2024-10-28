Автоэксперт перечислил "вечные" кроссоверы

Рейтинг самых надежных кроссоверов - тема постоянных споров, особенно учитывая, что это один из самых популярных сегментов автомобилей в России. Каждая модель имеет свои сильные и слабые стороны, что вызывает множество мнений среди автолюбителей и экспертов. В то же время можно выделить наиболее надежные SUV, рассказал "Российской газете" Александр Ковалев из компании Expocar.

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"В этот список я бы включил Hyundai Creta, Mitsubishi Outlander, Toyota RAV4, Nissan X-Trail и Renault Duster. Эти автомобили зарекомендовали себя с точки зрения надежности и устойчивости к серьезным поломкам, но кристально чистой их репутацию назвать нельзя.

Стоит отметить, что китайские кроссоверы также начинают показывать хорошие результаты. Например, Chery Tiggo 7 Pro Max недавно успешно прошел ресурсные испытания в России: три серийных автомобиля за 5 суток проехали 12 414 км без каких-либо поломок. Это достижение зафиксировано в книге рекордов России.

Некоторые владельцы Chery Tiggo 8 уже накатали более 200 тысяч километров без серьёзных неисправностей, и это больше похоже на тенденцию, чем на "ошибку выжившего". Тем не менее, прошло ещё недостаточно времени, чтобы китайские кроссоверы могли похвастаться такой же прочной репутацией, как конкуренты из других стран", - отметил специалист.

Ранее эксперты рассказали "РГ", какие кроссоверы из КНР лучше всего адаптированы к морозам.