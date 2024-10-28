В России замечен в продаже Hyundai Bayon за 2,5 млн рублей

Российские дилеры привезли очередную партию кроссоверов Hyundai Bayon. Цены на машину стартуют от 2,5 млн рублей. В Россию машины поставляются из Казахстана. В стоимость уже включены все документ с оплатой утильсбора, а также трехлетняя заводская гарантия и пять бесплатных ТО.

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При этом машина представлена довольно в скромной комплектации. В оснащение входят упрощенная мультимедийная система, аналоговая приборная панель, тканевая отделка салона, однозонный климат-контроль, кожаный мультируль с подогревом.

В паре с двигателем работает автоматическая коробка передач.

В Европе кроссовер оборудован литровым двигателем мощностью 100 лошадиных сил. По габаритам Hyundai Bayon сопоставим с кроссовером Hyundai Creta. Привод у машины только передний. Модель получила название Bayon. Кроссовер назван в честь французского города Байонн на юго-западе Франции. В Россию кроссоверы поставляют из Казахстана, где их собирают по методу крупноузловой сборки.