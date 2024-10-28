Составлен рейтинг любимых электрокаров американцев

Какие электромобили чаще всего покупают американцы: список. Его публикует Carscoops со ссылкой на статистику продаж Kelley Blue Book в «зеленом» сегменте американского авторынка за третий квартал 2024 года. Согласно рейтингу, в первую тройку по объемам продаж за минувшие три месяца вошли только модели Tesla: Model Y, Model 3 и Сybertruck. Причем последний оказался популярнее кроссовера Ford Mustang Mach-E.

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За июль-сентябрь американцы купили 86,8 тысячи Tesla Model Y (-9,1 процента к показателю за третий квартал 2023 года), 58,4 тысячи Model 3 (+9,7 процента) и почти 16,7 тысячи Сybertruck. Электрический пикап обогнал Ford Mustang Mach-E и сместил его на четвертое место в рейтинге: кроссовер выбрали чуть меньше 13,4 тысячи человек. В топ-5 также попала новая Honda Prologue, результат которой — 12,6 тысячи реализованных экземпляров.

Вторая половина рейтинга выглядит следующим образом: на шестом месте Hyundai Ioniq5 (11,59 тысячи штук), на седьмом Chevrolet Equinox EV (9,77 тысячи штук), на восьмом Chevrolet Blazer EV (7,99 тысячи штук), на девятом Rivian R1S (7,24 тысячи штук), а на десятом Cadillac Lyric (7,2 тысячи штук). Причем продажи последнего увеличились на 139,4 процента по сравнению с показателем 2023 года, и это лучший результат по темпам роста в топ-10.

Хуже всего в США продаются Mercedes E-Sprinter (всего 30 экземпляров за три месяца), Genesis G80 (155 штук), Chevrolet Bolt EV (168 штук) и электрический Porche Macan (219 штук). Также за три месяца в США не было продано ни одного Mazda MX-30 и BMW i3.

Всего за третий квартал 2024 года в США реализовали 346,3 тысячи электромобилей, что на 11 процентов превосходит результат июля-сентября 2023-го.

С начала года американцы купили почти миллион «зеленых» машин — а именно 945,7 тысячи штук (+8,7 процента). В топ-3 по итогам девяти месяцев вошли Tesla Model Y (284,8 тысячи штук, -3,8 процента), Model 3 (131,9 тысячи штук, -20,5 процента) и с большим отрывом Ford Mustang Mach-E (35,6 тысячи штук, +28,8 процента).