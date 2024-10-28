В Башкирии открыли распродажу авто от 79 тысяч рублей

На этот раз список лотов, которые будут выставлены на торги в следующем месяце, представлен 19 автомобилями, их конфисковали у должников в судебном порядке.

По информации UfaTime, машиной с самой низкой начальной ценой стала Lada Priora 2008 года выпуска - 79,5 тысячи рублей. Далее идут Hyundai Elantra 2006 года за 286 267 рублей, Hyundai Sonata того же года выпуска за 360 тысяч рублей. Во столько же оценили Skoda Fabia 2011 года.

Также в категории до полумиллиона оказались два Ford Focus: цена за авто 2006 года выпуска - 480 тысяч, 2008 года - 497 200 рублей. За Lada 4x4 (Legend) 2016 года хотят выручить на торгах не менее 484 500 рублей.

Самой многочисленной на этот раз стала категория от 500 000 до 1 000 000 рублей, в которую попали:

- Renault Fluence 2012 года выпуска с начальной ценой 550 000 рублей;

- SsangYong Kyron 2007 года - 560 000 рублей;

- Datsun on-Do 2018 года - 577 957 рублей;

- Skoda Octavia 2016 года - 701 313 рублей;

- Hyundai Solaris 2012 года - 760 000 рублей;

- Renault Logan Stepway 2021 года - 773 500 рублей;

- Ford Transit 2011 года - 790 000 рублей;

- Hyundai Tucson 2007 года - 840 000 рублей;

- Mazda BT-50 2008 года - 860 000 рублей.

В категории авто с начальной ценой оказались три автомобиля: Lifan Myway 2018 года выпуска - 1 030 000 рублей; Lada Vesta 2021 года выпуска - 1 050 000 рублей; Toyota RAV4 2015 года выпуска - 2 030 000 рублей.