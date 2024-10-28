Число просроченных платежей по автокредитам в России достигло максимума за последние два года. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.

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«Тренд на рост просроченной задолженности в сегменте автокредитования формируется на фоне затяжного периода ажиотажных выдач на этом рынке», — сообщает издание.

Данные бюро указывают на то, что по итогам сентября 2024 года число просроченных на 90 дней автомобильных кредитов составляет 31,4 тыс. случаев. От общего числа заемщиков эта цифра составляет 1,45%, что является максимальным показателем с ноября 2022 года.

Рост числа задолженностей по автокредитам также совпал со значительным ростом объемов кредитования — в сентябре кредиторы выделили 173,8 тыс. займов на общую сумму 247,9 млрд руб, что является новым историческим рекордом.

До этого автоэксперт назвал безумием оформление кредита на авто после повышения ставки ЦБ.