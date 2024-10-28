Европейские автомобили подешевеют в РФ из-за переполненности рынка Китая

По итогам третьего квартала европейские бренды на китайском рынке терпят крах: всё больше местных клиентов делают выбор в пользу отечественной продукции - она технологичнее, выглядит круто и стоит дешевле. Эксперты, опрошенные порталом "Автовзгляд", считают, что эта трансформация вкусов приведёт к изменениям на российском рынке.

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Из увеличения в структуре продаж на китайском авторынке доли местных брендов места иномаркам становится всё меньше. Куда девать свои автомобили, ставшие "лишними" в Китае? Генеральный директор проекта Likvi.com Александр Коротков считает, что они неминуемо окажутся на рынках других стран, включая российский.

Аналогичной точки зрения придерживается председатель "Русско-Азиатского делового совета" (РАДС), основатель проекта "Поворот на Восток" Максим Кузнецов, который считает, что в результате снижения цен на авто в Китае резко вырастет параллельный импорт, прежде всего, из-за посредников, привлечённых возросшей выгодой при перепродаже.

Кузнецов полагает, что в дальнейшем это приведёт к заметному удешевлению автомобилей известных западных брендов в РФ, и в первую очередь это затронет, скорее всего, вторичку: цены на подержанные европейские авто в хорошем состоянии могут снизиться на 10-15%.

Ранее "РГ" рассказывала, как корейцы зарабатывают на японских автомобилях, запрещенных для экспорта в РФ.