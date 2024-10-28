В России начались продажи трех моделей грузовых автомобилей Forland

В октябре в России начались продажи сразу трех моделей грузовых автомобилей Forland - дочерней марки концерна Beiqi Foton Motor. Эксклюзивным дистрибьютором Forland в России стала компания "МБ РУС".

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Новый игрок в малотоннажной лиге

На поле "малотоннажников" предстоит играть младшей модели Forland 3, у которой есть что противопоставить российским конкурентам. Под капотом грузовичка полной массой 3,5 т установлен 2,5-литровый турбодизель Aucan 4F25TC стандарта "Евро 5" с отдачей 154 л.с. и 420 Нм. Этот силовой агрегат в равной мере надежный, тяговитый, тихий и весит всего 220 кг, благодаря легкосплавной отливке блока цилиндров. Это позитивно сказывается на топливной экономичности, как и использование 6-ступенчатой механической коробки передач. Объем топливного бака составляет 100 л.

Принципиально, что новая модель предложена сразу с тремя вариантами колесной базы: 3000 мм, 3360 мм и 3800 мм. Снаряженная масса шасси составляет, соответственно, 1895 кг, 1925 кг и 1995 кг. В том числе благодаря небольшому весу такой автомобиль обладает лучшей в своем классе грузоподъемностью - до 1680 кг.

Вариативность шасси при этом оставляет большое поле деятельности для изготовителей надстроек. И, кстати, многочисленные варианты таких доработок (от промтоварного и изотермического фургонов и бортовых платформ до кранов-манипуляторов) уже предлагают российские изготовители, с которыми компания "МБ РУС" заключила долгосрочные соглашения.

Важно и то, что уже базовая комплектация Forland 3 хорошо оснащена. По умолчанию предлагаются ABS, система курсовой устойчивости ESC, кондиционер, регулировка рулевой колонки в двух направлениях, подрессоренные сиденья с подогревом и вентиляцией, а также русифицированная мультимедийная система с цветным дисплеем. Дополнительно можно оснастить камерой заднего вида и поддержкой протокола Bluetooth.

В среднем весе

Более крупный "среднетоннажник" Forland 8 ориентирован на транспортные перевозки на средние расстояния. Он оснащается тяговитым турбодизельным агрегатом стандарта "Евро 5" объемом 3,76 л, развивающим 152 л.с. и 491 Нм и сочетающимся с 6-ступенчатой "механикой". Снаряженная масса шасси составляет 3249 кг для колесной базы 3800 мм и 3405 кг для колесной базы 4500 мм, а вместимость топливного бака увеличена до внушительных 200 л. И, кстати, автомобиль идет с аэродинамичным обтекателем, оптимизирующим потребление топлива.

А еще кабина здесь обеспечивает повышенный комфорт для водителя и двух пассажиров благодаря ширине 2060 мм и богатому оснащению. Например, предусмотрен подлокотник из искусственной кожи, электростеклоподъемники, подрессоренное водительское сиденье с 8 регулировками, настройка руля как по высоте, так и по наклону, кондиционер, круиз-контроль и медиацентр с 10.25-дюймовым тачскрином и камерой заднего вида (опционально).

Более того, в оснащение входит небольшой матрас, так что можно обустроить уютное место для отдыха. Штатно предлагаются также кондиционер, мультифункциональный руль, круиз-контроль, электростеклоподъемники и подогрев зеркал заднего вида. И, конечно, Forland 8 соответствует современным требованиям безопасности. Предусмотрены антиблокировочная система ABS, система курсовой устойчивости ESC и моторный тормоз, а рама выполнена из высокопрочной легированной стали.

Как и в случае с Forland 3, "среднетоннажник" уже активно дорабатывают отечественные кузовостроители. Кстати, в начале осени на подмосковной выставке "Грузовой транспорт и логистика 2024" компания показала новый рефрижератор на шасси Forland 8.

На правах флагмана

Наконец, флагманский грузовик Forland 12 оборудован 4,46-литровым агрегатом с отдачей 209 л.с. и 760 Нм, а также 8-ступенчатой механической коробкой передач. Шасси доступно с двумя вариантами колесных баз: 5 150 мм или 5 750 мм. Снаряженная масса шасси составляет соответственно 4570 кг и 4840 кг. Версия с колесной базой 5750 мм является самой длинной среди конкурентов в своем сегменте. Отсюда вытекает важное конкурентное преимущество - возможность установить надстройку длиной до 8500 мм без удлинения колесной базы. Такая схема вносит вклад в том числе в управляемость и безопасность.

Объем же топливного бака составляет 600 л, что обеспечивает увеличенную дальность хода. Forland 12 обеспечивает комфорт во время продолжительных поездок как для водителя, так и для пассажиров благодаря просторной кабине с наружной шириной 2200 мм, амортизирующему водительскому сиденью с подогревом, вентиляцией и шестью регулировками положения, регулировкой руля как по вылету, так и по наклону, а также наличию мультимедийной системы с 10.25-дюймовым экраном, Bluetooth и камерой заднего вида (опционально), а также круиз-контролю. Вклад в безопасность вносят штатный моторный тормоз, антиблокировочная система ABS, система курсовой устойчивости ESC и рама из высокопрочной легированной стали.

А еще при полной массе 11990 кг грузовик не попадает под систему "Платон", которая взимает с "большегрузов" плату за проезд по дорогам федерального значения. Этим сбором, напомним, облагаются все транспортные средства, разрешенная максимальная масса которых превышает 12 тонн. Как и в случае с младшими моделями, Forland 12 предлагаются на российском рынке как в виде стандартного шасси, так и с установленными отечественными надстройками.

Готовы к российским условиям

Разумеется, все грузовики Forland, предназначенные для России, хорошо адаптированы для эксплуатации в зимних условиях. Все модели ТС оснащены подогревом топливной системы и системой принудительного прожига сажевого фильтра. В комплектации входят аккумуляторы для низких температур. Сальники, пыльники, трубки и другие технические компоненты выполнены из материалов, рассчитанных на эксплуатацию в условиях суровой зимы. Кабели, жгуты, разъемы из утолщенного материала также произведены с учетом российского климата. Кроме того, улучшена теплоизоляция кабины, а в список оснащения добавлены стабилизатор задней подвески и догреватель охлаждающей жидкости двигателя.

Наконец, специально для российского рынка автомобили марки проходят дополнительную антикоррозионную обработку. Речь идет о целом комплексе мер, в том числе - электрофорезе, герметизации сварных швов, обработке днища и колесных арок, грунтовке и двойной окраске кузова. Кстати, толщина слоя лакокрасочного покрытия на всех моделях марки превышает 100 микрон.

Гарантия на шасси составляет три года без ограничения пробега, что является уникальным предложением на рынке РФ. Межсервисный интервал составляет 20 000 км или шесть месяцев в зависимости от того, что наступит раньше. Отработан также выгодный для клиентов алгоритм обслуживания. На подмосковном центральном складе в д. Глазово имеются все "расходники" и необходимые для проведения ТО запчасти, а также 95% номенклатуры запчастей, узлов и агрегатов. На доставку нужных деталей до дилеров уходит от одного до пяти дней. И, кстати, российская дилерская сеть марки начала формироваться еще до начала продаж. До конца 2024 года она расширится до 35 дилерских предприятий по всей стране.

Естественно, к автомобилям нового игрока на рынке уже проявляют повышенный интерес маркетплейсы, интернет-магазины, а также компании, занимающиеся перевозкой продуктов питания и предметов первой необходимости, строительством и другими сферами бизнеса. И, кстати, корпоративным клиентам, автопаркам и лизинговым компаниям доступны специальные условия на приобретение автомобилей Forland.