В России сертифицирован Avatr 11

Скоро в Москве можно будет купить Avatr 11. Концерн Changan получил ОТТС на электрический кросс-купе. Документ, напомним, даёт право на продажи автомобилей на российском рынке, так что можно предположить, что в дилерских центрах машины появятся в ближайшее время.

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Внешность новинки разрабатывала команда дизайнеров под руководством Надера Фагихзаде, который известен работой над экстерьером BMW 7-Series (G11). Размеры модели составляют 4880 мм в длину, 1970 мм в ширину и 1601 мм в высоту, расстояние между осями равно 2975 мм. На домашнем рынке покупатели могут выбрать между версиями с четырьмя или пятью посадочными местами в салоне.

Моторная гамма кросс-купе включает в себя установленный на задней оси 313-сильный электромотор и двухмоторную силовую установку с отдачей 578 сил. Питаются агрегаты от аккумуляторов ёмкостью 90,4 или 116,8 кВтч, а запас хода варьируется от 580 до 730 км.

Электрокар оснащается цифровой панелью приборов, медиасистемой с 15,6-дюймовым тачскрином, проекционным дисплеем, а также широким набором водительских ассистентов и опций комфорта, разработанных китайским IT-гигантом Huawei.

В Китае цены на Avatr 11 варьируются от 300,8 до 390,8 тысячи юаней (от 4,1 до 5,3 млн рублей).

К слову, производитель анонсировал появление электромобилей в России ещё осенью 2023 года, однако точные сроки старта продаж не раскрываются. По предварительным данным, российская премьера новинки состоится в январе 2025 года.

Однако китайцы уже приступили к формированию дилерской сети бренда, а первые шоурумы будут открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске, Ростове-на-Дону.