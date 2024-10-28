Volkswagen резко сократит зарплаты рабочих

Volkswagen урежет зарплаты в целях экономии. Переживающий финансовый кризис автогигант может вскоре решиться на новые меры, которые должны помочь ему сократить расходы, связанные с основным брендом. Об этом пишет Reuters со ссылкой на немецкую газету Handelsblatt. По данным ее источников, на повестке дня — снижение зарплат на 10 процентов, а также двухлетняя заморозка размера окладов и другие ограничения.

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В рамках нового пакета мер Volkswagen может также урезать бонусы для топ-менеджеров головного бренда. Помимо этого, в верхах все еще обсуждается возможность закрытия — впервые в истории — некоторых производственных площадок в Германии.

С начала октября руководство Volkswagen каждую неделю проводит встречи с профсоюзами, обсуждая сокращение расходов и оптимизацию производства. Рабочие, однако, заверяют, что четкой стратегии у концерна все еще нет.

Впервые о возможном закрытии заводов VW на родине, которое обернется многотысячными увольнениями, стало известно в сентябре. Объяснялось это растущим давлением со стороны азиатских конкурентов, теснящих Volkswagen на приоритетном для него рынке электрокаров. Особенно болезненной для немцев стала потеря доли рынка в Китае, на протяжении десятилетий приносившем стабильную прибыль.

В сентябре сообщалось, что Volkswagen сокращает рабочих в КНР ради экономии. Часть работающих там немцев вернется в Германию. Год назад босс бренда Volkswagen Томас Шефер предупредил о тяжелых временах и призвал готовиться к жесткой экономии. В ноябре 2023-го он же признал марку неконкурентоспособной.