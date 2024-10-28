Changan подтвердил, что в СНГ официально появится пикап-трансформер. В соцсетях пресс-службы марки появилась фотография модели Nevo E07 (он же Qiyuan E07) на фоне мечети в Узбекистане. Подпись гласит «Salem, CLS!», что можно считать официальным подтверждением поставок на территорию бывшего СССР. Портал «Китайские автомобили» не исключает: среди приоритетных рынков есть и российский, но упоминать о нём не принято.

© Nevo

Уникальность Changan Qiyuan E07 в типе кузова: это купеобразный кроссовер, который может трансформироваться в пикап для активного отдыха. Заявлены гибридные (c бензиновым удлинителем хода) и чисто электрические модификации с задним или полным приводом, а по длине новинка сопоставима с Toyota Highlander.

В Поднебесной продажи начались около месяца назад, причём цены оказались привлекательными: базовый заднеприводный электромобиль стоит 200 тысяч юаней (28 тысяч долларов), за начальную версию с бензиновым двигателем в роли генератора нужно выложить 210 тысяч юаней (29,5 тысячи долларов), а полноприводная топ-версия стоит 300-320 тысяч юаней (42-45 тысяч долларов) в зависимости от типа силовой установки.

Ещё в прошлом году появилась информация, что в Россию начнут официально поставлять электромобили Avatr, причём развитием молодого бренда займётся Changan. Слухи о приходе Avatr в нашу страну не утихают, но премиальные электрокары с гарантией автопроизводителя до сих пор не доступны. Как будет развиваться ситуация с маркой Qiyuan (Nevo) покажет время.