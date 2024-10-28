Китайский аналог Volkswagen Jetta готовится к дебюту

Бренд Jetta, образованный Volkswagen совместно с концерном FAW, готовит к премьеру новинку - седан VA7, который станет четвёртой моделью в линейке.

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Старт продаж Jetta VA7 намечен на 10 ноября, и в преддверии этого события компания опубликовала нечто наподобие тизера, на котором запечатлена задняя часть модели. Её фонари - копия, как у старого Volkswagen Sagitar. На ранее появлявшихся фото можно увидеть фронтальную часть, которую привели в соответствие корпоративному дизайну.

Volkswagen Sagitar - удлинённая версия оригинальной "Джетты" с колёсной базой 2731 мм и длиной кузова больше, чем у европейского VW Passat. Sagitar комплектуется 160-сильной турбочетвёркой 1.5 TSI и 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Однако Jetta VA7 может достаться силовой агрегат попроще, например, как у кроссовера Jetta VS5, схожего с "Сагитаром" по массе: 1.4 TSI мощностью 150 л.с. в паре с МКП или 6-ступенчатой гидромеханикой Aisin.

Jetta VS7 должен оказаться дешевле VW Sagitar тысяч на двадцать, который продают за 127 900 - 172 900 юаней.

В России Jetta представлен седаном VA3, а также кроссоверами VS5 и VS7.