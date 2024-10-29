Водители смогут оплатить со скидкой новый штраф

В РФ введут скидку на штрафы за неоплату парковки. В Госдуме намерены дать региональным властям право самостоятельно устанавливать скидку в размере 50% при уплате штрафа за нарушение правил парковки. Соответствующий законопроект был рекомендован к принятию думским комитетом по госстроительству и законодательству.

По мнению авторов документа, нововведения обусловлены запросом граждан, которые не понимают, почему постановление за неоплату парковки нельзя оплатить со скидкой, тогда как на другие нарушения ПДД при быстрой оплате действует льготный период. При этом штрафы за нарушение правил парковки являются одними из самых крупных, в Москве они составляют 5 000 рублей, в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре — 3 000 рублей.

Согласно поправкам в КоАП, граждане смогут сэкономить 50% от суммы постановления, если погасит задолженность в течение 20 суток. Эта же мера действует на другие административные нарушения. Например, если оставить машину под запрещающим знаком.

«По своей правовой природе данные правонарушения схожи с нарушениями ПДД. Но если штрафы за нарушение ПДД при быстрой оплате могут быть уплачены в половинном размере, то в случае с нарушением правил пользования платными парковками такой возможности нет. Для жителей и гостей этих городов такие различия часто непонятны», — говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы инициативы также отмечают, что появление скидки позволит повысить собираемость штрафов, а также снизит нагрузку на мировых судей, которые не справляются с подобными делами.

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В Верховном суде идею поддержали, однако отметили, что подход, при котором регионы сами решают, вводить льготный период или нет, «не соответствует принципу равенства перед законом».