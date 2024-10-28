Раскрыты комплектации и оснащение нового кроссовера Soueast S09

Раскрыто оснащение российской версии кроссовера Soueast S09. Как стало известно редакции Quto, для автомобиля заготовлены несколько комплектаций: Comfort, Comfort Plus и Premium. Во всех версиях заявлены обогревы зеркал, лобового стекла, всех кресел, рулевого колеса и форсунок омывателя.

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В базовой комплектации Comfort новинка оснащена 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 190 л.с., с которым идут 7-ступенчатая роботизированная коробка и передний привод.

Семиместный салон кроссовера отделан экокожей. В список оборудования включены 20-дюймовые колёса, электропривод багажника, полный электропакет, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой.

© Soueast

В версии Comfort Plus привод также будет передним, но мотор — другой: 2-литровый 197-сильный двигателем TGDI. Компаньоном последнего выступает 7-ступенчатый «преселектив».

Для исполнения Comfort Plus доступны отделка салона натуральной кожей, система автоматического климат-контроля, а также расширенный набор систем активной безопасности АDAS.

Наконец, Premium — это полный привод, 2-литровый 197-сильный мотор и 8-ступенчатый «автомат». Плюс адаптивный круиз-контроль, вентиляция кресел и максимальный пакет ездовых ассистентов.

Ранее марка Soueast показала российскую версию кроссовера S07. Отдельной «фишкой» станет голосовое управление медиасистемой, распознающее команды на русском языке.