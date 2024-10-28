Назван самый выгодный в РФ кроссовер среди трехлетних "китайцев"

Агентство "Автостат" определило трехлетние китайские автомобили, которые имеют лучшую остаточную стоимость по итогам второго квартала 2024 года.

На первом месте оказался кроссовер Haval Jolion. Через три года после покупки показатель Residual value у этого "паркетника" в среднем составляет 132%.

На втором месте оказался лифтбек JAC J7, кроссоверы Geely Coolray, Haval F7, купе-кроссовер Haval F7x.

Ранее сообщалось, что в рейтинге самых ликвидных моделей среди автомобилей В-класса рекордсменом стал универсал Lada Largus. На втором месте в этой номинации расположилась Lada Vesta, на третьем - Lada Granta (134,8%).

Эксперты отмечают, что популярность Lada Largus связана с тем, что этот универсал не имеет аналогов на рынке даже с учетом появления новых китайских брендов. Он востребован среди предпринимателей малого и среднего бизнеса, а также в качестве семейного автомобиля.