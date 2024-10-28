Названа средняя сумма ремонта автомобиля в России

Средний чек на ремонт и обслуживание автомобилей в России вырос на треть. Об этом говорится в исследовании сети автосервисов Fit Service (есть у «Газеты.Ru»).

«По итогам девяти месяцев 2024 года средний чек по ремонту и обслуживанию авто составил 10 тыс. рублей. Он вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в исследовании.

По словам директора Fit Service Татьяны Овчинниковой, помимо существенной годовой инфляции, на 16% увеличилась стоимость нормо-часа. Подорожание — необходимая мера в ситуации острого кадрового голода. Растут зарплаты сотрудников, растет ценность кадров в целом, поэтому меняется цена услуг для конечного потребителя.

Кроме того, в этом году заметно изменился подход самих автовладельцев к расходам на автомобиль. Отношение к личным машинам стало сберегательным. Водители хотят починить, восстановить и продлить срок жизни авто, поэтому сами ремонты стали более сложными и трудоемкими, сказала эксперт.