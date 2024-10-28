Появилась информация о комплектациях нового Chery Tiggo 4 для России

Марка Chery продолжает рассказывать о новом Tiggo 4 - кроссовере, который будет продаваться взамен Tiggo 4 Pro. Новинка имеет другую внешность в стиле старших моделей марки, но получила практически такой же салон как у Tiggo 4 Pro, но нюансы всё-таки есть.

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Tiggo 4 получил цифровой кластер из объединённых экранов диагональю 10,25 дюйма каждый. Поддерживается голосовое управление, есть эмбиент-подсветка, беспроводная зарядка, двухзонный климат-контроль, "зимний" пакет. Это всё, что было и у Tiggo 4 Pro.

Из обновок заявлены сиденья с интегрированными подголовниками и появление электрической регулировки у водительского кресла.

Дата начала продаж модели не объявлена. Купить нынешний Chery Tiggo 4 Pro можно за 2,13-2,65 млн рублей.

Ранее "РГ" публиковала фото нового Chery Tiggo 4 и рассказывала о силовом агрегате кроссовера.