Новый Kia K3 получил пять звезд в краш-тесте LatinNCAP

Корейский седан Kia K3 получил пять звезд в краш-тесте LatinNCAP.

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Организация LatinNCAP, выступающая аналогом европейского EuroNCAP для Латинской Америки, проверила безопасность популярного в России корейского седана Kia K3. Эксперты оценили защиту водителя и взрослых пассажиров у этого автомобиля в 87%, детей – в 84%, а пешеходов – в 65%.

Системы помощи, которые обеспечивают безопасное вождение, получили 81%. Всего автомобиль заслужил пять звезд рейтинга безопасности. При всех видах столкновений он продемонстрировал высокий уровень защиты водителя и пассажиров.

Для пешеходов наиболее опасны боковые стойки и передняя часть капота, а также нижняя часть лобового стекла. Kia K3 привозят в РФ по схеме параллельного импорта. В стране автомобиль никогда не был представлен официально, но продавалась модель-близнец Kia Cerato. В России K3 можно купить по цене от 2,1 млн руб.