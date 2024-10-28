В Россию привезли большую партию кроссоверов Nissan X-Trail. Как стало известно редакции Quto, крупный автосалон готов предложить партию автомобилей Nissan X-Trail китайского производства: эти машины сделаны на мощностях совместного предприятия Dongfeng Nissan. Цена такого варианта — вполне рыночные 4 200 000 рублей.

Надо заметить, что новое поколение Nissan X-Trail не является новинкой для российских продавцов: они регулярно привозят такие машины. Нынешняя поставка большой партии вседорожников означает, что модель пользуется хорошим спросом со стороны россиян.

Под капотом скрывается трёхцилиндровый турбомотор объёмом 1,5 литра и отдачей 144 силы. Его ключевая особенность — в переменной степени сжатия, что может варьироваться от 8:1 до 14:1, попутно меняя рабочий объем (от 1497 до 1477 кубических сантиметров).

Бензиновому двигателю внутреннего сгорания ассистирует 12-вольтовый стартер-генератор, так что силовую установку можно считать «мягким» гибридом. В трансмиссии трудится фирменный цепной вариатор Xtronic, а привод — автоматически подключаемый полный.

Кстати, в Россию может вернуться кроссовер Nissan Qashqai, но для этого японскому вседорожнику придётся примерить китайский шильдик.