Lada Vesta Sportline получила новые опции и отключаемую ESC

Вслед за "гражданскими" Lada Vesta седан и универсал в исполнении Sportline также обзавелись ESC, подушками безопасности и другими опциями, которые производитель суммарно оценил в 80 100 рублей.

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Lada Vesta Sportline оснащена 118-сильным двигателем 1.6 литра, и спортивный характер потребовал иных настроек ESC, которые, по словам производителя, позволяют наиболее полно раскрыть потенциал форсированного мотора и подвески. На Vesta Sportline есть возможность полного отключения ESC, в то время как на обычной "Весте" система вновь активируется на скорости выше 57 км/ч.

В перечень возвращенных опций вошли: боковые подушки безопасности, трехступенчатый обогрев передних сидений, камера заднего вида с динамической разметкой, электроскладывание зеркал, датчик дождя и света, отключаемая подушка безопасности переднего пассажира, задний подлокотник, передние электростеклоподъемники с режимом Auto.

Перечень опций, которых у Vesta Sportline не было ранее: передние датчики парковки и система контроля слепых зон с индикацией в зеркалах заднего вида, противотуманные фары с функцией подсветки поворота, подогреваемые форсунки омывателя лобового стекла.

Купить Lada Vesta Sportline в кузове седан с обновлённым пакетом опций можно начиная от 2 256 000 рублей, цена на Vesta SW Sportline стартует от 2 431 000 рублей.

Ранее стало известно, что Lada Vesta получит ещё ряд опций в 2025 году.