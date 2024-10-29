В российском регионе появится новый код автомобильных номеров

Водители Краснодарского края смогут поставить на учет машины с новым кодом региона 323. Об этом сообщило региональное МВД в своем telegram-канале. С конца этого года новое число пополнит список актуальных кодов 23, 93, 123 и 193. Причем последняя серия к настоящему времени оказалась практически исчерпана из-за продолжающего роста автомобилизации населения.

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Еще несколько лет назад в России можно было использовать в качестве первой цифры кода только числа 1 или 7. Однако с лета 2020 года благодаря поправкам, принятым МВД, в стране появилась возможность писать на номерных знаках любые цифры. Новые номерные знаки с кодом 323 будут выдавать жителям, имеющих постоянную прописку в Краснодарском крае.

Номерные знаки с серией 193, последней появившейся в регионе, в настоящий момент практически закончились. Это связано с уровнем автомобилизации населения. По числу зарегистрированных транспортных средств Краснодарский край уступает лишь Москве и Московской области.

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В октябре 2022 года стали известны коды автомобильных номер для новых российских регионов. К примеру, для ДНР тогда подготовили регистрационные знаки с числом 80.