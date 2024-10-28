У пикапа Isuzu D-Max появилась новая топовая версия Blade

Такой грузовик, созданный совместно с инженерной компанией Walkinshaw Automotive, предназначен для австралийского рынка.

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Японская компания Isuzu выпускает пикап D-Max с 2002 года (изначально он относился к сегменту компактных, а во втором поколении стал среднеразмерным грузовиком). Модель актуальной третьей генерации дебютировала в 2019-м, а обновление пережила в прошлом году. Сейчас производитель рассекретил новую топовую версию D-Max, которая получила название Blade. Стоит отметить, что этот вариант доступен только на австралийском рынке.

Isuzu D-Max Blade был создан совместно с австралийской инженерной компанией Walkinshaw Automotive. Фирма потратила на подработку более трёх лет. В ходе работы над проектом прототипы флагманского исполнения грузовика были отправлены на испытания в Мельбурн и отдаленную часть Австралии; их протяжённость в общей сложности составила около 100 тыс. км.

Новая топовая версия отличается от других, представленных на «Зелёном континенте», в том числе за счёт изменений во внешности. Такой пикап получил пересмотренную решётку радиатора с матово-чёрным покрытием, а в нижней части переднего бампера внимание привлекает большая накладка красного цвета, которая выполнена из более толстой стали и украшена надписью Isuzu.

В профиль можно увидеть массивные накладки на расширенных колёсных арках, а также новые 17-дюймовые легкосплавные колёсные диски чёрного цвета, обутые во внедорожные шины Goodyear Wrangler Duratrac RT (275/65 R17). Ещё Isuzu D-Max Blade получил комплект наклеек, в том числе с названием версии, написанным крупными буквами; а по бокам есть подножки, выполненные в виде трубы с углублениями.

В салоне отличий почти нет, только наличие названия версии, которое можно увидеть на подголовниках, напольных ковриках и порогах. Ещё этот пикап получил модернизированную подвеску. Так, D-Max Blade снабдили 35-миллиметровыми двухтрубными амортизаторами MTV спереди. Дорожный просвет у новой топовой версии стал больше на 29 мм (по сравнению с обычным грузовиком) и теперь составляет 244 мм.

Техника новой версии осталась без изменений. Так что пикап оснащается прежним 3,0-литровым турбодизельным двигателем, мощность которого составляет 190 л.с., а максимальный крутящий момент – 450 Нм. Он работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач с двумя сцеплениями. Привод – только полный. Этот среднеразмерный пикап может буксировать до 3,5 тонн.

На австралийском рынке Isuzu D-Max Blade поборется за клиентов с Nissan Navara Pro-4X Warrior, Toyota Hilux GR Sport и Ford Ranger Raptor. Продажи новинки начнутся 1 ноября, стартовая цена равна 76 990 австралийских долларов, что эквивалентно примерно 4,95 млн рублей по текущему курсу.

Напомним, совсем недавно родственник Isuzu D-Max – ﻿ пикап Mazda BT-50 – пережил рестайлинг﻿. Продажи этой новинки в Австралии стартуют в начале следующего года.