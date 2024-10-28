Минтранс заподозрили в двойных стандартах

Новые автоштрафы от Минтранса подверглись резкой критике. В министерстве транспорта России подготовили поправки в КоАП, согласно которым штраф за проезд по платным дорогам резко увеличивается. При этом ряд опрошенных IZ.RU экспертов отмечает, что предложенные санкции более суровые, чем за проезд на красный свет и выезд на «встречку» при явной безобидности нарушения для дорожного движения.

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Согласно предложенным Минтрансом изменениям, для водителей легковушек, которые не оплачивают проезд по дорогам, штраф вырастет с нынешних 1,5 до 10 тысяч рублей, для грузовиков — с 5 до 30 тысяч рублей, а для иностранных перевозчиков — до 50 тысяч рублей. Помимо этого, предложено отменить действующую сейчас скидку в 50% на быструю оплату.

В министерстве заявили, что «действующие штрафы ниже или сопоставимы со стоимостью проезда, чем пользуются недобросовестные водители», особенно на трассах со «Свободным потоком», на которых нет шлагбаумов и пунктов оплаты. Подобная система действует на ЦКАД, М-12 «Восток» и дублёре Кутузовского проспекта.

Эксперты согласны, что неплательщиков нужно наказывать за нарушение, однако предложенные штрафы явно завышены.

«Один водитель проехал по М-12 от Москвы до Электроуглей, не заплатив 139 рублей, а другой поехал по ней до Казани, где тариф составляет почти 5 тысяч рублей. И того, и другого в итоге оштрафуют на 10 тысяч рублей. Это как минимум выглядит странно», — считает главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков.

Помимо этого, в Национальном автомобильном союзе (НАС) указали на ряд более опасных для безопасности нарушений, наказание за которые значительно мягче.

«За проезд на красный свет, согласно действующему законодательству, предусмотрен штраф в размере 1 тысячи рублей. Выезд на встречную полосу (в первый раз) — это 5 тысяч рублей. Очевидно, что эти нарушения ПДД потенциально несут в себе гораздо большую опасность, чем неоплаченный проезд по платной трассе. Однако неплательщиков предлагают штрафовать на 10–30 тысяч рублей, а иностранцев сразу на 50 тысяч рублей. Видимо, в Минтрансе считают, что такие водители представляют большую опасность, чем те, кто проезжает перекресток на красный свет или выезжает на встречную полосу», — подчеркнул вице-президент НАС Антон Шапарин.

Он также отметил, что люди не платят за проезд, так как тарифы на «платниках» непропорциональны доходам населения. Если их скорректировать до обоснованного уровня, то и доля неплательщиков заметно снизится.