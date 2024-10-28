Названо самое частое нарушение правил дорожного движения в России

Превышение скорости на 20-40 км/ч стало самым «популярным» нарушением среди автомобилистов по итогам первых девяти месяцев 2024 года. Как сообщает Autonews.ru со ссылкой на данные аналитиков сервиса bip.ru, по этой статье водителям выписали более 77,2 млн штрафов — это более 70% от всех зафиксированных нарушений правил дорожного движения (ПДД).

Эксперты изучили в своем исследовании более 110 млн постановлений. Наказания по ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ (превышение скорости на 20-40 км/ч) превалируют во всех регионах, однако самая большая доля отмечается в Адыгее (89,9% от всех нарушений), а самая маленькая в Астраханской области (36,7%).

Существенная доля штрафов приходится на ст. 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов) — более 7,4 млн постановлений или 6,7% от всех нарушений за 2024 год. Чуть реже штрафуют за несоблюдение требований дорожных знаков и разметки (ч. 1 ст. 12.16 КоАП). На эту статью приходится 5,6% от всех постановлений.

В Москве, как и в остальных регионах, чаще всего наказывали за превышение скорости на 20-40 км/ч — за девять месяцев выписано более 10,1 млн постановлений. Следующая по частоте причина штрафов — игнорирование дорожных знаков или разметки. Остальные статьи КоАП идут с очень большим отрывом.