Таксисты в РФ пожаловались на слишком низкое качество китайских машин

Сроки эксплуатации китайских автомобилей меньше, чем у европейских или корейских марок, однако не все модели из КНР имеют репутацию ненадежных, пишет "Ъ FM".

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"Модельный ряд, который представлен в такси, в принципе весь одинаковый. База - двигатели, коробки передач - одна и те же. И качество всего этого оставляет желать лучшего. Не ходят автомобили столько же, сколько корейские и европейские машины", - заявил председатель межрегионального профсоюза "Таксист" Андрей Попков, отметив, что срок службы у двигателей и трансмиссии в два раза меньше, чем у тех авто, что были раньше.

Также, по его словам, цена на "китайцев" завышена, есть проблемы с гарантийным обслуживанием и запчастями.

Другой собеседник, владелец московского таксопарка Сергей Трифонов рассказал, что китайский автомобиль "китайцу" - рознь:

"Я сам езжу на Jaecoo J7, пробег - 50 тысяч км, и нареканий пока у меня никаких не возникло. Кстати, я еще ни разу не менял тормозные колодки". Он сказал, что некоторые владельцы жалуются, что при 100 тысячах км у Jaecoo может выйти из строя электроника, но такое случается и с японским автопромом: "Так у меня был Nissan, который я брал с завода. Проехал на нем 20 тыс. км, и мне пришлось менять коробку передач. То есть у всех производителей есть свои косяки".

Также остаётся актуальным вопрос с ремонтом. Кроме того, что китайские детали до сих пор не каталогизировано и сроки поставок некоторых запчастей велики, есть риск нарваться на подделку.

"Очень часто, даже если мы находим оригинальный номер запчасти, привозим ее, она оказывается контрафактной. То есть мы можем привезти три детали с одинаковым номером, и это будут три абсолютно разных запчасти", - рассказал владелец сервиса "Евроавто" Роман Гуляев.

Кроме того, он отметил, что культура сервисного обслуживания у китайских брендов только-только начинает появляться.