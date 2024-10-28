В России могут вновь разрешить тонировку передних стекол автомобилей

В России могут разрешить тонировку передних стекол автомобиля. Речь идет о нанесении пленки со светопропусканием не менее 42 процентов. С подобной инициативой выступил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов. По данным информационного агентства РИА Новости, депутат уже направил законопроект в правительство на официальное заключение. При этом за нерегламентированную тонировку ветрового стекла чиновник предлагает увеличить штрафы в шесть раз. Все изменения Нилов просит внести в Кодекс об административных правонарушениях.

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Согласно поправкам, водителям предлагается разрешить использование тонировки на передних боковых стеклах автомобилей с учетом, что светопропускание пленок должно быть не менее 60 процентов от показателя, установленного требованиями технического регламента о безопасности колесных транспортных средств. Таким образом, Нилов предлагает штрафовать водителей в случае, если светопропускании передних боковых стекол окажется менее 42 процентов. По мнению чиновника, санкция должна составить тысячу рублей.

В то же время за тонировку лобового стекла пленками, светопропускание которых не соответствует требованиям, депутат предлагаете повысить штраф с 500 до трех тысяч рублей. Свою позицию Нилов аргументирует тем, что тонировка передних боковых стекол машин защищает от прямых солнечных лучей, снижает температуру нагрева салона и в целом положительно влияет и на безопасность дорожного движения.

В начале мая в России уже предлагали разрешить водителям тонировать передние боковые стекла машин. Тогда эксперты привели сразу несколько доводов в пользу такого решения.