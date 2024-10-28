Китайский автомобиль Chery Tiggo 7 Pro загорелся на тест-драйве в Подмосковье. Об этом сообщает Shot.

Инцидент произошел вечером в субботу на Ленинградском шоссе, недалеко от деревни Чашниково. По предварительным данным, у новой машины замкнуло двигатель. Автоэксперт Василий Кисенков заявил Telegram-каналу «Shot Проверка», что гибридный двигатель Chery Tiggo 7 Pro может быть небезопасен, так как он недавно разработан.

В автомобиле установлены как турбированный, так и электрический двигатели, а также мощные батареи, которые могут перегреваться и выходить из строя, что приводит к замыканиям или даже взрывам, отметил собеседник.

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