В Казахстане стартовали продажи электрического «Гелендвагена»

В Казахстане начали продавать Mercedes-Benz G 580 with EQ Technology. Как стало известно редакции Quto, локальные дилеры немецкого бренда готовы принять заказ на аккумуляторную версию модели, но заказанная клиентом машина прибудет лишь через несколько месяцев. Цена составляет от 180 000 до 230 000 евро (18 900 000-24 100 000 рублей).

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Электрический вариант «Гелендвагена» проще всего отличить по чёрной заглушке вместо традиционной решётки радиатора. Также внимательный глаз может заметить чуть приподнятый капот — это сделано ради улучшения аэродинамики.

Четыре электромотора, оборудованных индивидуальными двухступенчатыми редукторами, суммарно выдают 588 л.с. и 1164 Н·м, так что разгон до «сотни» занимает 4,7 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч.

Тяговая батарея имеет ёмкость 116 кВт·ч.: этого заряда должно хватать на 470 километров пробега по «всемирному» циклу WLTP. к слову, электровездеход имеет сложное название — Mercedes-Benz G 580 with EQ Technology.

Важно отметить, что «пятисот восьмидесятый» может штурмовать броды глубиной 85 сантиметров и выполнять «танковый разворот». Главное — изьегать топких мест, ведь весит новинка немалые 3085 кг.

Кроме того, в Казахстане стартовали продажи Lexus GX. Как выяснила редакция Quto, стоимость новинки составляет 9 700 000 рублей (в пересчёте). «Внедорожник оказался фантастически дорогим», — считают дилеры.