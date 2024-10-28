«Москвич» проигрывает Toyota и Exeed

В России сократились продажи «Москвичей». По данным аналитического агентства «Автостат», с 21 по 27 октября (43-я неделя года) в России было продано 32 716 новых легковых автомобилей, что на 2% больше, чем неделей ранее. Отмечается, что 9 из 10 лидеров российского авторынка по сравнению с предыдущей неделей сохранили свои позиции.

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Лидирует по-прежнему LADA, чей показатель составил 8 758 проданных легковых машин. Далее подряд идут пять китайских марок — Haval (4 269 единиц), Geely (3 319), Chery (2 818), Changan (1 904).

Белорусский Belgee (934) остановился на шестом месте, седьмой — китайский Jetour (782), Toyota (753) оказалась на восьмой позиции.

Китайская OMODA (738) на девятом месте, а замыкает рейтинг в этот раз премиальный EXEED (609). Неделей ранее именно «Москвич» замыкал первую десятку.

Ранее исследование выявило самые популярные бренды среди российских женщин-автолюбителей. Так, в 2024 году самыми популярными новыми машинами у россиянок стали кроссоверы Omoda (364 проданных единицы), Hyundai (304) и Chery (263). На три модели пришлось 16% покупок — это Omoda C5, Hyundai Tucson и Chery Tiggo 7 Pro Max. В пятёрку самых популярных среди женщин машин также вошли еще два китайских кроссовера — Chery Tiggo 4 Pro (244) и Haval Jolion (243).