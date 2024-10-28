Вспоминаем Alfa Romeo FNM Onca, о котором вы не знали

Автомобиль, о котором сегодня пойдет речь, называется Alfa Romeo FNM Onca. Помимо того, что это один из самых малоизвестных и нетипичных автомобилей, носящий значок Alfa Romeo, FNM Onca имеет интересную историю.

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Еще до окончания Второй мировой войны Alfa Romeo имела несколько серьёзных международных контрактов. Несколько моделей Alfa Romeo были построены по лицензии в странах за пределами Европы, среди которых Аргентина, Малайзия, Таиланд, Южная Африка и Бразилия.

В 1942 году в Рио-де-Жанейро открылся новый завод. Он получил название Fabrica Nacional de Motores (FNM) и был основан генералом Эдмундо Соаресом и бригадным генералом Антонио Мунисом. Завод начал производство авиационных двигателей, боеприпасов, холодильников, шпинделей и велосипедов.

В 1949 году компания заключила сделку с Isotta Francini на производство грузовиков. Производитель грузовиков обанкротился всего два года спустя, в 1951 году, что побудило FNM искать нового партнера.

Этим партнером стала Alfa Romeo, которая позволила FNM начать производство грузовиков Alfa Romeo по их лицензии. В конце концов, их партнерство распространилось и на легковые автомобили, и первым автомобилем Alfa Romeo, построенным на заводе FNM, был FNM-2000 Modelo JK, который представлял собой лицензионный Alfa Romeo Demila (2000) Berlina. JK на самом деле означало Жуселину Кубичека, в то время президента Бразилии.

Чуть позже появился FNM Onca, который заимствовал механическую начинку от FNM 2000, но получил совершенно новый кузов из стекловолокна, изготовленный вручную. За стиль FNM Onca отвечал дизайнер и предприниматель Дженаро «Рино» Мальцони.

Автомобиль имел поразительное сходство с американским Ford Mustang, который дебютировал 2 годами ранее, в 1964 году. Конечно, пропорции были немного другими, так как FNM Onca был заметно меньше и имел более короткую колесную базу. Но в остальном, FNM Onca во многом копировал американский маслкар. Линия крыши, поясная линия и даже нижний боковой профиль почти неотличимы от прообраза.

Конечно, автомобиль имел собственные задние фонари, а передняя панель немного напоминала оригинальную Alfa Romeo Giulia. Прототип, показанный на автосалоне в Бразилии в 1966 году, имел сдвоенные передние фары, в то время как серийные версии сохранили лишь две круглые.

Он может выглядеть как Ford Mustang, но не ожидайте, что под капотом Onca будет 4,7-литровый Ford V-8. FNM был оснащен 2,0-литровым рядным четырехцилиндровым бензиновым двигателем с двумя карбюраторами Weber, мощностью от 115 до 131 лошадиной силы и крутящим моментом 167 Нм.

Мощность передавалась на задние колеса через пятиступенчатую механическую коробку передач. Считается, что более низкий показатель мощности относится к версии с автоматической коробкой передач, но её существование не подтверждено.

Автомобиль весил 1100 кг и мог разгоняться с места до 97 км/ч за 9,3 секунды, развивая максимальную скорость 175 км/ч. Расчетное время прохождения четверти мили составляло 17 секунд.

Пока модель находилась на стадии предсерийного производства, главный инженер FNM Амикар Бароне сообщил о неожиданной проблеме. По-видимому, передние крылья направляли воздух внутри передних стоек прямо под обшивку крыши, в результате чего она разрывалась на скорости 160 км/ч.

Вот примерный перевод с португальского, который подробно описывает то, что произошло во время тест-драйва:

«Первая на 5000 об/мин, быстрое переключение, протест синхронизатора второй скорости, небольшая пробуксовка. На 5700 об/мин, на третьей, дроссель на полном газу. На скорости сто миль в час, внезапно, раздался шум, и все потемнело: над головой, быстрый звук чего-то оторванного. Обивка крыши оторвалась и упала на пассажиров, как широкая пустая подушка безопасности. Испугался, но не пострадал».

С кузовом ручной работы Onca никогда не собиралась становиться массовым автомобилем, несмотря на хорошие отзывы на Бразильском автосалоне 1966 года. Всё потому, что он был разработан без ведома Alfa Romeo. В целом, общий тираж составил пять автомобилей. Из этих пяти только три сохранились до наших дней. Один из них реставрируется человеком по имени Рикардо Оппи в Бразилии.