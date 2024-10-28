Вспоминаем Alfa Romeo FNM Onca, о котором вы не знали

Alfa Romeo FNM Onca — бразильский Ford Mustang, о котором вы не знали
Автомобиль, о котором сегодня пойдет речь, называется Alfa Romeo FNM Onca. Помимо того, что это один из самых малоизвестных и нетипичных автомобилей, носящий значок Alfa Romeo, FNM Onca имеет интересную историю.
Еще до окончания Второй мировой войны Alfa Romeo имела несколько серьёзных международных контрактов. Несколько моделей Alfa Romeo были построены по лицензии в странах за пределами Европы, среди которых Аргентина, Малайзия, Таиланд, Южная Африка и Бразилия.
В 1942 году в Рио-де-Жанейро открылся новый завод. Он получил название Fabrica Nacional de Motores (FNM) и был основан генералом Эдмундо Соаресом и бригадным генералом Антонио Мунисом. Завод начал производство авиационных двигателей, боеприпасов, холодильников, шпинделей и велосипедов.
В 1949 году компания заключила сделку с Isotta Francini на производство грузовиков. Производитель грузовиков обанкротился всего два года спустя, в 1951 году, что побудило FNM искать нового партнера.
Этим партнером стала Alfa Romeo, которая позволила FNM начать производство грузовиков Alfa Romeo по их лицензии. В конце концов, их партнерство распространилось и на легковые автомобили, и первым автомобилем Alfa Romeo, построенным на заводе FNM, был FNM-2000 Modelo JK, который представлял собой лицензионный Alfa Romeo Demila (2000) Berlina. JK на самом деле означало Жуселину Кубичека, в то время президента Бразилии.
Чуть позже появился FNM Onca, который заимствовал механическую начинку от FNM 2000, но получил совершенно новый кузов из стекловолокна, изготовленный вручную. За стиль FNM Onca отвечал дизайнер и предприниматель Дженаро «Рино» Мальцони.
Автомобиль имел поразительное сходство с американским Ford Mustang, который дебютировал 2 годами ранее, в 1964 году. Конечно, пропорции были немного другими, так как FNM Onca был заметно меньше и имел более короткую колесную базу. Но в остальном, FNM Onca во многом копировал американский маслкар. Линия крыши, поясная линия и даже нижний боковой профиль почти неотличимы от прообраза.
Конечно, автомобиль имел собственные задние фонари, а передняя панель немного напоминала оригинальную Alfa Romeo Giulia. Прототип, показанный на автосалоне в Бразилии в 1966 году, имел сдвоенные передние фары, в то время как серийные версии сохранили лишь две круглые.
Он может выглядеть как Ford Mustang, но не ожидайте, что под капотом Onca будет 4,7-литровый Ford V-8. FNM был оснащен 2,0-литровым рядным четырехцилиндровым бензиновым двигателем с двумя карбюраторами Weber, мощностью от 115 до 131 лошадиной силы и крутящим моментом 167 Нм.
Мощность передавалась на задние колеса через пятиступенчатую механическую коробку передач. Считается, что более низкий показатель мощности относится к версии с автоматической коробкой передач, но её существование не подтверждено.
Автомобиль весил 1100 кг и мог разгоняться с места до 97 км/ч за 9,3 секунды, развивая максимальную скорость 175 км/ч. Расчетное время прохождения четверти мили составляло 17 секунд.
Пока модель находилась на стадии предсерийного производства, главный инженер FNM Амикар Бароне сообщил о неожиданной проблеме. По-видимому, передние крылья направляли воздух внутри передних стоек прямо под обшивку крыши, в результате чего она разрывалась на скорости 160 км/ч.
Вот примерный перевод с португальского, который подробно описывает то, что произошло во время тест-драйва:
«Первая на 5000 об/мин, быстрое переключение, протест синхронизатора второй скорости, небольшая пробуксовка. На 5700 об/мин, на третьей, дроссель на полном газу. На скорости сто миль в час, внезапно, раздался шум, и все потемнело: над головой, быстрый звук чего-то оторванного. Обивка крыши оторвалась и упала на пассажиров, как широкая пустая подушка безопасности. Испугался, но не пострадал».
С кузовом ручной работы Onca никогда не собиралась становиться массовым автомобилем, несмотря на хорошие отзывы на Бразильском автосалоне 1966 года. Всё потому, что он был разработан без ведома Alfa Romeo. В целом, общий тираж составил пять автомобилей. Из этих пяти только три сохранились до наших дней. Один из них реставрируется человеком по имени Рикардо Оппи в Бразилии.