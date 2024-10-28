Рассекречена внешность нового кроссовера Seres Aito

Стало известно, как будет выглядеть новый кроссовер Seres Aito. Китайская компания подала заявки на патент дизайна M8 — четвертого кроссовера премиум-марки Aito, которую Seres запустила совместно с Huawei. Как видно на изображениях и основанных на них неофициальных рендерах, М8 не будет похож ни на одну их текущих моделей Aito, которые тоже заметно отличаются друг от друга. В частности, «восьмерка» получит монооптику спереди и сзади, чем напомнит модели Li Xiang (Li Auto).

© Motor.ru

Фары Aito M8 объединены со светодиодными полосками ДХО и образуют с ними прямоугольную «рамку» спереди. Решетки радиатора у новинки нет — только глухая панель, что намекает на отсутствие в гамме будущего кроссовера варианта с двигателем внутреннего сгорания.

© Car News China

© Car News China

© Car News China

© Car News China

Сзади установлены монофонарь и козырек. Крыша, судя по всему, панорамная с люком. Среди других особенностей — слегка наклоненные D-стойки, скрытые дверные ручки и LiDAR над лобовым стеклом.

На патентных картинках Aito M8 изображен с «аэродинамическими» 10-спицевыми колесными дисками. Подобные ранее примерил Aito M9, а нем их размерность — 21 дюйм. Интерьер тоже будет схож с оным у M9, пишет Car News China, ссылаясь на информацию от фотошпионов, которым новинка попалась в ходе дорожных испытаний. Технические характеристики пока не рассекречены.

Бренд Seres (входит в концерн Dongfeng) вышел на российский рынок в апреле нынешнего года. За самую доступную модель M5 с 487-сильной установкой просят от 5 590 000 рублей.