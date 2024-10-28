В России призвали обезопасить женщин от таксистов

Сенатор Матвиенко объяснила, чем грозят поездки в такси для женщин. Россиянки, заказывая такси, нередко подвергаются запугиваниям, оскорблениям, унижениям и даже физическому насилию. В итоге эксперты направили на имя Валентины Матвиенко и других сенаторов и депутатов коллективное письмо с просьбой принять меры по их защите от таксистов. Мера также должна распространяться и на женщин, которые работают в сфере пассажирских перевозок.

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«Мы акцентируем внимание в первую очередь на безопасности женщин и детей как самых уязвимых представителей общества, которые физически не способны дать отпор правонарушителям», — подчеркнули эксперты «Цифрового мира».

Отмечается, что появление нового закона о такси отрицательно сказалось на безопасности перевозок. Настолько, что Матвиенко попросили оценить нынешнее положение дел и рассмотреть возможность внесения в принятый осенью 2023 года закон.

За последний год количество сообщений о насильственных преступлениях в отношении таксистов выросло на 27%. Кроме того, чаще появляется информация о нападениях на пассажиров, в том числе на женщин и детей.

По мнению эксперта Валерия Корнеева, ситуация усугубилась после принятия закона о такси. Излишнее регулирование привело к тому, что многие самозанятые водители ушли с официального рынка и начали работать «всерую». В итоге, если раньше агрегаторы могли воздействовать на перевозчиков вплоть до блокировки в приложении за грубые нарушения, то теперь их можно привлечь к ответственности только за нарушения закона.

Предполагается, что если убрать избыточные требования для самозанятых таксистов, которые используют личные автомобили, они вернутся на легальный рынок. В противном случае, по оценке экспертов, проблемы с безопасностью будут только усугубляться.