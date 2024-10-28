В России появился в продаже новый Dacia Sandero Stepway по цене 2,4 млн рублей.

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В Москве появился в продаже новый кросс-хэтчбек Dacia Sandero Stepway 2024 г. в. Предлагается европейская, но уже русифицированная версия модели. Продавец уточняет, что это «тот самый Renault Sandero Stepway», который хорошо знают в России, только в новом кузове.

У автомомбиля штатная медиасистема с крупным тачскрином, навигацией и Bluetooth, тканевая отделка сидений, кожаыный мульти-руль, круиз-контроль, бортовой компьютер, кондиционер и прочие опции. Под капотом Dacia Sandero Stepway 1,0-литровый бензиновый турбомотор TCe мощностью 90 л. с., работающий в паре с 6-ступенчатой МКП. Привод передний.