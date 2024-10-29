Мотоцикл от Great Wall с 8-цилиндровым мотором выходит на рынок

Китайская компания Great Wall Motor (GWM), известная главным образом как производитель пикапов, внедорожников и кроссоверов, теперь выпускает и премиальные мотоциклы. Сегодня в Китае стартовали продажи дебютной модели бренда Soul (он же Souo на латинизированном китайском) — большого и тяжёлого «туриста» S2000 с оппозитным 8-цилиндровым мотором собственной разработки.

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Запущенный в этом году мотоциклетный бренд Soul/Souo (оба слова переводятся на русский как «душа») — это не только вполне разумное расширение бизнеса GWM, но и в каком-то смысле личная прихоть основателя компании: Вэй Цзяньцзюнь (он же Джек Вэй), как выяснилось, является заядлым байкером, так что мотоцикл Great Wall Soul S2000 можно считать воплощением очередной его мечты. Дизайн этого мотоцикла был рассекречен ещё в мае этого года, а сегодня в Китае начались его розничные продажи.

Мотоцикл Soul S2000 сделан, прямо скажем, с размахом: его габаритная длина составляет 2660 мм, ширина — 950 мм, высота — 1540 мм, колёсная база — 1810 мм, дорожный просвет — 130 мм. Высота сиденья водителя — 740 мм, за пассажирским сиденьем можно установить развитую спинку, совмещённую с кофром объёмом 63 л. Объём стандартных боковых кофров — 58 л. Весит мотоцикл от 450 до 461 кг в зависимости от комплектации. Ёмкость бензобака — 26,2 л.

Передняя подвеска Soul S2000 имеет сложную многорычажную конструкцию, нивелирующую клевки при разгонах и торможениях, сзади установлена традиционная для таких мотоциклов маятниковая подвеска с моноамортизатором и консольным креплением колеса. Амортизаторы адаптивные, с электронной регулировкой. Тормозные механизмы поставляет Brembo: спереди установлены два диска диаметром 320 мм с 4-поршневыми суппортами, сзади — один диск диаметром 295 мм с 4-поршневым суппортом. Размерность шин — 130/70 R 18 спереди и 200/55 R 16 сзади.

Сердцем мотоцикла является спроектированный с чистого листа 2,0-литровый 8-цилиндровый 4-тактный бензиновый атмосферный «оппозитник», его максимальная отдача — 153,68 л.с. при 6500 об/мин и 190 Нм при 4500 об/мин. Охлаждение, разумеется, водяное. Коробка передач — 8-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, с задним колесом его связывает проходящий через маятник подвески карданный вал. Максимальная скорость мотоцикла ограничена на отметке 210 км/ч.

В стандартное оснащение Soul S2000 входят ABS, круиз-контроль, многофункциональный приборный экран с диагональю 12,3-дюйма и мощным процессором Qualcomm Snapdragon 8155, аудиосистема с четырьмя громкоговорителями, USB-порт для зарядки гаджетов, обогрев ручек руля, обогрев ветрового стекла и сиденья. Дорогие комплектации имеют более продвинутую аудиосистему с восемью громкоговорителями и расширенный набор электронных ассистентов водителя.

В Китае Soul S2000 стоит от 218 800 до 288 800 юаней (от 2,95 млн до 3,9 млн рублей в переводе по текущему курсу). Для сравнения скажем, что легендарный тяжёлый «турист» Honda Gold Wing с 6-цилиндровым 1,8-литровым мотором мощностью 126 л.с. сейчас стоит в Китае от 342 800 юаней (4,63 млн рублей).