Запасные части для автомобилей ГАЗ будет труднее подделать

ГК «СТТ» внедрила новый способ защиты от подделок для запчастей. Группа компаний «Современные транспортные технологии», что является крупнейшим российский торговым домом по продаже коммерческой техники, изменил упаковку деталей — на ней отныне появилась дополнительная маркировка, представляющая собой специальную голограмму.

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Специальную голограмму (на заглавном фото) можно увидеть на упаковках запчастей для автомобилей Горьковского автозавода, произведённых после 1 октября 2024 года.

При этом отмечается: при установке оригинальных деталей на авторизованных фирменных станциях фирменных запчастей на комплектующие предоставляется гарантия до 18 месяцев.

Фирменные запчасти для автомобилей марки ГАЗ изготавливаются на производственных линиях, где также производятся компоненты для конвейерной сборки.

В ГК «СТТ» отмечают: согласно проведённому опросу, 46% опрошенных «нарывались» на контрафактный товар. Контрафакт наиболее часто встречался среди деталей подвески и тормозной системы (36%).

И продолжая тему коммерческого транспорта. На базе грузовика ГАЗ построили идеальную «воровайку»: новинка должна приглянуться строителям, которые часто перевозят малогабаритную технику.