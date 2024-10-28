Спортивный кроссовер Abarth 600e полностью рассекречен

На старте продаж Abarth 600e будет предложен в двух версиях — регулярной Turismo мощностью 240 л.с. и лимитированной Scorpionissima мощностью 280 л.с. Версию Scorpionissima выпустят тиражом 1949 экземпляров в честь года основания марки Abarth.

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Премьера Abarth 600e, мягко говоря, подзадержалась: первые тизеры спортивного субкомпактного кроссовера пресс-служба корпорации Stellantis, которой принадлежит марка Abarth, опубликовала в начале этого года, в феврале была рассекречена внешность, в апреле — салон, премьера ожидалась в июне, но в итоге состоялась только сегодня. Зато «на максималках» Abarth 600e, как и родственные Alfa Romeo Junior Veloce и Lancia Ypsilon HF, будет мощнее, чем было обещано изначально: 280 л.с. вместо 240.

В основе Abarth 600e лежит платформа Perfo-eCMP — это специальная спортивная версия платформы CMP (Common Modular Platform), хорошо известной по другим современным субкомпактным моделям Stellantis. По сравнению с «простонародным» Fiat 600e драйверский Abarth 600e имеет более агрессивный наружный декор с широкими решётками на бамперах, уменьшенный дорожный просвет, расширенную колею, перенастроенную подвеску с более жёстким задним стабилизатором поперечной устойчивости и более мощные тормоза Alcon с передними 380-миллиметровыми дисками. Эффектные двухцветные 20-дюймовые колёса с колпачками, стилизованными под одну большую центральную гайку крепления, обуты в шины Michelin Pilot Sport EV.

Abarth 600e имеет единственный электромотор на передней оси и соответственно передний привод, контролировать тягу помогает самоблокирующийся межколёсный дифференциал Torsen. Максимальная отдача электромотора у версии Turismo — 240 л.с. и 345 Нм, у версии Scorpionissima (синяя машина на фотографиях) — 280 л.с. и 345 Нм. Максимальная отдача в обоих случаях доступна только в самом хардкорном ездовом режиме Scorpion Track.

Два других ездовых режима — это Turismo и Scorpion Street, в них отдача электромотора и максимальная скорость принудительно ограничены. Максимальная скорость обеих версий в режиме Scorpion Track составляет 200 км/ч, версия Turismo набирает первую «сотню» за 6,24 с, версия Scorpionissima — за 5,85 с. Ёмкость батареи — 54 кВт·ч, максимальный запас хода на одной зарядке у версии Turismo составляет 334 км по циклу WLTP, у версии Scorpionissima — 321 км.

Салон Abarth 600e от салона Fiat 600e отличают более пухлый руль с замшевыми вставками и меткой центрального положения, оригинальная графика приборного и мультимедийного экранов (7 дюймов и 10,25 дюйма соответственно), тёмная отделка потолка и стоек кузова, алюминиевые накладки на педалях и спортивные передние кресла Sabelt. У версии Scorpionissima кресла Sabelt имеют более глубокие и «дырявые» спинки, а также продвинутую набивку с четырьмя пенонаполнителями разной плотности — они обеспечивают хороший баланс комфорта и боковой поддержки. К особенностям версии Scorpionissima вдобавок относится настраиваемый генератор искусственного шума, по желанию водителя он может имитировать звук работы ДВС.

Приём заказов на Abarth 600e в Европе начнётся уже завтра, версия Turismo стоит от 45 990 евро, версия Scorpionissima — 49 990 евро.