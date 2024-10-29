Эксперт рассказал, почему растут цены на ОСАГО

Увеличение цен на полис ОСАГО стало заметным трендом, который не теряет своей актуальности вот уже несколько лет. В 2025 году ожидается повышение стоимости автогражданки на 10%. Рассказываем, что стоит за ростом тарифов и насколько они уже выросли.

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Почему подорожало ОСАГО

Началось с того, что в январе 2022 года Центробанк утвердил новые тарифы и коэффициенты, которые влияют на стоимость полисов для личных легковых автомобилей. Основным фактором, определяющим стоимость полиса ОСАГО, является цена базового тарифа. Она зависит от региона проживания и регистрации автомобиля, а также от его мощности.

Коридор базового тарифа для личного автотранспорта поднялся в 2022 году: минимальная базовая ставка для физлиц составила 1 646 рублей, максимальная – 7 535 рублей. Этот тарифный коридор действует и сейчас, в 2024 году.

Кроме того, на стоимость полиса влияют различные коэффициенты, которые учитывают индивидуальные особенности водителя и его автомобиля. Самый важный из них – коэффициент бонус-малус (КБМ), который характеризует аккуратность езды водителя. Чем больше ДТП по вине водителя происходит, тем выше его КБМ и дороже полис. В 2022-м базовый КБМ увеличился с 1 до 1,17, а максимальный коэффициент для лихачей вырос с 2,45 до 3,92. Это означает, что за безаварийную езду можно получить большую скидку на полис (до 54%), а за частые нарушения ПДД придется платить больше.

Еще один коэффициент, который изменился после 2022 года, – территориальный (КТ). Он зависит от региона использования автомобиля и отражает статистику ДТП по этому региону. В целом по стране территориальные коэффициенты, вопреки восходящему тренду, даже снизились примерно на 1-5%. Это означает, что жители некоторых регионов могут оформить полис ОСАГО дешевле, чем раньше.

Еще поводом для удорожания ОСАГО стало вступление в силу закона о такси в сентябре 2023 года, который ужесточил требования к таксомоторным компаниям. В результате страховщики повысили цены на специальное ОСАГО и тем самым значительно увеличили сборы страховых премий.

На сколько подорожало ОСАГО

В целом, по данным Росстата, после всех пересмотров коэффициентов и шторма на рынке запчастей в 2024 году ОСАГО подорожало на 20%. По данным же Российского союза автостраховщиков (РСА), рост скромнее: 12-15%.

– Рост стоимости полисов ОСАГО обусловлен, в первую очередь, увеличением цен на автомобильные запчасти. Запасные части для автомобилей в прошлом году в России стали дороже не менее, чем на 30%, а в ряде случаев цена возросла в два-три раза, – отмечают представители пресс-службы ГК АВТОДОМ.

Что будет дальше с ценами на страховку ОСАГО

В РСА прогнозируют рост цен ОСАГО на 7-10% в 2025 году. Повышение связано с повышением стоимости запчастей для большинства иномарок на 30-40%. Эти изменения еще не учтены в справочниках РСА, используемых при расчете стоимости ремонта.

Также вместе с ростом стоимости полиса могут вырасти и выплаты по ОСАГО. Удорожание зарубежных валют, особенно юаня, в начале 2025 года может привести к повышению цен на импортные детали.

– ОСАГО для страховщиков – это убыточный вид страхования, – говорит начальник Управления по работе с автопроизводителями страхового брокера АСТ Андрей Сучков. – Связано это с тем, что стоимость полиса ОСАГО была несопоставима с выплатами, которые страховщики совокупно несли.

На убыточность, по словам Андрея Сучкова, также влияет средний чек, который, по сути, равен стоимости ремонта.

– Стоимость ремонта складывается из стоимости нормочаса работ и стоимости запчастей, – поясняет эксперт. – Стоимость нормочаса растет в связи с инфляцией и индексацией, но более существенно растет, конечно же, стоимость запчастей. Особенно с учетом текущей реальности, когда запчасти стало доставать сильно сложнее и сильно дороже, безусловно, это сказывается (и будет продолжать сказываться) на стоимости ремонта по ОСАГО, что приведет к дальнейшему росту стоимости ОСАГО.

С ним согласен и другой эксперт, но к причинам неизбежного роста стоимости полиса ОСАГО он добавляет волатильность национальной валюты. Все вместе со временем неизбежно приведет к очень печальным и далеко идущим последствиям.

– Среднестатистический водитель уже делает выбор в пользу решения: не буду брать полис, за год несколько раз остановят – заплачу штрафы ГИБДД, выйдет дешевле, – отмечает генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев. – О возможном ДТП никто, к сожалению, не думает – и потом проблему имеет пострадавший в ДТП, где у виновника нет полиса ОСАГО. Поэтому в сфере автопроката стало популярным решение, помимо ОСАГО, покупать допстраховку, при которой ты как пострадавший получишь выплату, даже если у виновника не будет полиса.

По статистике РСА, доля водителей без полиса ОСАГО, составляет 7-10% по всей России, то есть около 2-3 млн водителей. Причем в Москве их доля гораздо ниже (за счет камер). Опрошенные нами эксперты сходятся во мнении, что после подорожания доля водителей без ОСАГО в регионах точно будет расти. И это не последняя проблема: из других последствий того, что ОСАГО подорожало, эксперты ожидают, например, ухудшение качества ремонта.