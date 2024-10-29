Стартуют продажи полноприводного Jeep Avenger 4xe

Рассекречена стоимость полноприводного кроссовера Jeep Avenger 4xe. Новинка выходит на европейский рынок, причем не только в стандартной версии (она получила название Upland), но и в специальном лимитированном исполнении The North Face Edition. Обычный Avenger 4xe обойдется европейцам в 33,6 тысячи евро (3,5 миллиона рублей), а лимитированный — в 39 тысяч евро (почти 4,1 миллиона рублей).

© Motor.ru

До сих пор Avenger, самый маленький кроссовер Jeep, ориентированный на европейский рынок, предлагался с разными силовыми установками (бензиновой, гибридной и электрической), но без полного привода. Полноприводный вариант впервые анонсировали в начале этого года, а европейские продажи стартовали только сейчас. У Avenger 4xe «мягкогибридная» силовая установка, в состав которой входят 136-сильный бензиновый ДВС объемом 1,2 литра и два электромотора мощностью 28 лошадиных сил каждый. Коробка передач — шестиступенчатый «робот» e-DCS6 с двумя сцеплениями.

© Jeep

© Jeep

© Jeep

© Jeep

Тяга распределяется между осями в соотношении 50:50 на низких скоростях, а если разогнаться больше 90 километров в час, задний электромотор полностью отключается. Тяга распределяется иначе, а также меняется контроль устойчивости в ездовых режима Auto, Snow, Sand & Mud и Sport. С места до «сотни» гибридный полноприводный кроссовер в Sport-режиме разгоняется за 9,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 194 километра в час.

Исполнение The North Face Edition создавалось в коллаборации с одноименным брендом спортивной одежды. Тираж спецверсии ограничен 4806 экземплярами, что отсылает к высоте Монблана в (самая высокая точка Альп). Особенностью таких кроссоверов стали яркие вставки в цвете Summit Gold на кузове и наклейка на капоте с логотипом North Face. В салоне — узор на передней панели из топографических линий с силуэтом Монблана и табличка с порядковым номером конкретного автомобиля. Опционально предлагается «приветственный пакет» North Face Explore Pack, который включает палатку и спортивную сумку.

В базовое же оснащение входят противотуманки, рейлинги на крыше, буксирный крюк, 17-дюймовые черные диски, два дисплея диагональю 10,25 дюйма каждый, адаптивный круиз-контроль, система помощи при спуске, камера заднего вида с обзором на 180 градусов, автоматическое переключение с дальнего света фар на ближний, а также функция запуска мотора без ключа.