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Клиенты Porsche затрудняют бренду процесс перехода на электротягу

Компания Porsche испытывает сложности с отказом от ДВС из-за клиентов. Покупатели премиального бренда хотят и дальше приобретать машины с бензиновыми двигателями. К концу десятилетия бренд рассчитывает, что электрокары будут составлять около 80 процентов от всего объема продаж. Однако в компании уже заявляют, что выполнение амбициозного плана будет зависеть от реакции клиентов. Финансовый директор Porsche Лутц Мешке признает, что переход на электротягу дается гораздо труднее, чем ожидалось.

Клиенты Porsche затрудняют бренду процесс перехода на электротягу
© Porsche

Топ-менеджер заявил, что ситуация в Китае, а также на европейском и американском рынках остается довольно сложной для премиальных брендов, решивших перейти на электротягу. Покупатели люксовых машин все чаще отдают предпочтение традиционным двигателям внутреннего сгорания. В связи с этим Porsche решил освежить линейку своих бензиновых и гибридных моделей. Инженеры бренда смогут модернизировать как существующие ДВС, так и продолжать постепенную электрификацию.

В рамках такого подхода компания может разработать для некоторых электромобилей версии с ДВС. К примеру, модели Cayenne и Panamera продолжат выпускать с традиционными моторами, которые будут соседствовать с полностью батарейными модификациями.

В то же время в модельном ряду марки будут исключительно электрические модели, которые будут подтверждать ставку бренда на электрификацию. В числе таких машин окажутся Macan, Cayman и Boxster, модификации которых с ДВС уже сняты с производства из-за европейских регуляторных требований.

В конце июля компания Audi решила облегчить переход на электротягу для своих клиентов, расширив модельный ряд гибридов. При этом бренд планирует полностью отказаться от ДВС к 2033 году.

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