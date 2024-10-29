Клиенты Porsche затрудняют бренду процесс перехода на электротягу

Компания Porsche испытывает сложности с отказом от ДВС из-за клиентов. Покупатели премиального бренда хотят и дальше приобретать машины с бензиновыми двигателями. К концу десятилетия бренд рассчитывает, что электрокары будут составлять около 80 процентов от всего объема продаж. Однако в компании уже заявляют, что выполнение амбициозного плана будет зависеть от реакции клиентов. Финансовый директор Porsche Лутц Мешке признает, что переход на электротягу дается гораздо труднее, чем ожидалось.

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Топ-менеджер заявил, что ситуация в Китае, а также на европейском и американском рынках остается довольно сложной для премиальных брендов, решивших перейти на электротягу. Покупатели люксовых машин все чаще отдают предпочтение традиционным двигателям внутреннего сгорания. В связи с этим Porsche решил освежить линейку своих бензиновых и гибридных моделей. Инженеры бренда смогут модернизировать как существующие ДВС, так и продолжать постепенную электрификацию.

В рамках такого подхода компания может разработать для некоторых электромобилей версии с ДВС. К примеру, модели Cayenne и Panamera продолжат выпускать с традиционными моторами, которые будут соседствовать с полностью батарейными модификациями.

В то же время в модельном ряду марки будут исключительно электрические модели, которые будут подтверждать ставку бренда на электрификацию. В числе таких машин окажутся Macan, Cayman и Boxster, модификации которых с ДВС уже сняты с производства из-за европейских регуляторных требований.

В конце июля компания Audi решила облегчить переход на электротягу для своих клиентов, расширив модельный ряд гибридов. При этом бренд планирует полностью отказаться от ДВС к 2033 году.